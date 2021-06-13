Çağla Şıkel: Ten rengimi açtırmadım

Bronz teniyle bilinen Çağla Şıkel, artık güneşe veda ettiğini açıkladı. Ünlü model ve sunucu, konuyla ilgili YouTube kanalında açıklamalar yaptı. Şıkel, şunları söyledi:

"Yıllarca güneşlendim. Yandığım zaman iyi ve güzel görüntüğümü düşünüyordum. Güneşin ağır hasarlar verdiğini bilmiyordum. Yıllar sonra bunun bedelini lekelerimizle ödüyoruz. Eskiden nisandan eylüle kadar bulduğum her güneşe yatıyordum. Sonra aralık gibi tenimin rengi açılmaya başlayınca Dubai’ye gidiyordum. Marta kadar idare ediyordu. Sürekli koyu renkliydim, bazen zift rengindeydim.”

"TATLI BİR KAHVERENGİYİM ARTIK"



“Şimdi bana teninin rengini mi açtırdın diyorlar. Çocuklarımla ilgilenirken eskisi gibi güneşlenememeye başladım. Kendimi böyle de iyi hissettiğimi fark ettim. Şimdi 50 faktör koruma kullanıyorum. Olsa 200 faktör kullanacağım. Kimi zaman uzun kollu mayo giyiyorum yanmamak için. Kimi zaman tişörtle giriyorum denize, havuza... Tatlı bir kahverengiyim artık.”