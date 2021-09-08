Çağla Şıkel'den Kaan Yıldırım açıklaması: Aramızda ilişki olma ihtimali yok

Önceki gün Etiler'deki bir eczane çıkışında görüntülenen ve muhabirlerin sorularını yanıtlayan Çağla Şıkel, özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şıkel, son olarak Hadise ile yaşadığı birliktelik ile adı gündemden düşmeyen oyuncu Kaan Yıldırım ile anılmıştı.

Çiftin birlikte bir tatil beldesinde görüntülenmesi de aşk iddiasını güçlendirmişti.

"ARAMIZDA İLİŞKİ OLMA İHTİMALİ YOK"

Bu iddiaların sorulması üzerine Şıkel, "Aramızda aşk yok. Kaan'la sadece arkadaşız, aramızda ilişki olma ihtimali de yok" diyerek aşk iddialarını yalanladı.

"TÜM ÖNLEMLERİN ALINDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Covid-19 pandemisi nedeniyle 1.5 yıl ara verilen yüz yüze eğitimin yeniden başlamasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Şıkel, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi çocukları almaya gidiyorum. Çok mutlular. Çocuklar bu günü çok bekliyordu onların okumaya daha çok ihtiyacı var. Ben de tüm önlemlerin alındığını düşündüğüm ve emin olduğum için şu an onları okula gönderiyorum. Başka alternatif sunulmuyor zaten. Artık çocuklar da bireysel olarak sorumluluklarını alacak yaşa geldiler. Bizim okulumuzda aşı olmamış öğretmen yok"

"BU İŞTEN KURTULAMAYACAĞIZ, TEK YOLUMUZ AŞI"

Şıkel, hala aşı olmaktan kaçınanların olduğunun hatırlatılması üzerine ise, "Aşı olmayanlar Covid-19'un bitmesini beklemesinler! Yani Covid-19'un bitmesini bekleyen birilerinin mutlaka aşı olmuş olması ve umutlanıyor olması lazım. Çünkü bizim tek yolumuz aşı! Bu salgın başka bir şekilde bitmeyecek. Toplumun tamamı aşı olmadıkça, farklı mutasyonlar görmeye devam edeceğiz ve bu işten kurtulamayacağız" şeklinde konuştu.