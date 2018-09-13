Sunucu Çağla Şikel'in "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.



Müvekkillerinin canlı yayın programı olduğu için duruşmaya katılamadığını belirten sanık avukatları bir sonraki celsede Şikel’i hazır edeceklerini beyan ettiler. Avukatlar ayrıca, Şikel’in muhasebecisi Erdal D. Tarafından dolandırıldığını, buna ilişkin daha önce suç duyurusunda bulunduklarını ve bahse konu soruşturmanın akıbetinin ilgili savcılıktan sorulmasını talep ettiler.



Ara kararını açıklayan mahkeme, Şikel’in bir sonraki celsede ya da celse arasında savunmasının alınmasına hükmetti. Şikel’in, eski muhasebecisi hakkında yaptığı suç duyurusuna ilişkin soruşturma evraklarının ilgili savcılıktan istenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.



Öte yandan, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda İstanbul Adliyesi’nde gelerek, kendisinden tahsil ettiği vergi borçlarını yatırmayarak kendisini 3,5 milyon liralık zarara uğrattığını öne sürdüğü eski muhasebecisi Erdal D.'den şikayetçi olmuş ve ifade vermişti. Şikel ve Tatlıtuğ’u zarara uğrattığı öne sürülen kişinin aynı muhasebeci Erdal D. olduğu öğrenildi.



İDDİANAMEDEN: ZİNCİRLEME ŞEKİLDE VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, “İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı “ihbar eden” sıfatıyla, Çağla Şikel ise “şüpheli” olara yer alıyor.



İddianamede, Şikel’in Beşiktaş Vergi Dairesi vergi mükellefi olduğu, 2013 yılı hesap ve işlemlerinin Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından vergi incelemesine tabi tutulduğu belirtiliyor. Şikel’in, 2013 yılında muhtelif firmalar tarafından düzenlenen gerçek bir alış satışa dayanmayan sahte faturaları kullandığı, bahse konu bu faturaları ilgili dönemlerde gider hesaplarına kaydederek gelir vergisine esas serbest meslek kazancının hesaplanmasında dikkate aldığı, ayrıca söz konusu faturalarda yer alan KDV’leri haksız yere indirim konusu yaptığı ve bu suretle atılı suçu işlediği kaydediliyor.



Şikel’in “Zincirleme şekilde Vergi Usul Kanununa muhalefet” suçundan 3 yıl 9 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.