Çağlık Şıkel'den Serenay Sarıkaya itirafı

1997 Türkiye Güzeli, manken-sunucu Çağla Şıkel katıldığı bir TV programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Şıkel, “Fİ dizisindeyken Serenay Sarıkaya'yı kıskandınız mı?” sorusuna şöyle cevapladı:

"GERÇEKTEN ALKIŞLADIM"

“Çok şeker bir soru. Hemcinsime karşı bir kıskançlık hissetmiyorum, o duyguyu geçeli baya oldu. Kıskanma demeyelim, ama özendim. Çok özendim, çünkü dans etmek dünyanın en güzel şeyi… Serenay o kadar çalışkan bir kız ki, profesyonel bir dansçı olmasa da, bize dans ettiğini gerçekten hissettirdi. Serenay orada gerçekten dans etti. Performansını izlediğimde, teknik olarak bakmadan gerçekten alkışladım.”



Çağla Şıkel'in açıklamalarında satırbaşları:



-Kime, neye göre güzelim ya da kötüyüm? Kendimi güzellik konusunda eleştirmeyeli 20 sene oldu! Aştım artık.



-İnsanların kilosuyla, kaburgasıyla, gıdığıyla, belindeki yağlarıyla uğraşmak inanılmaz büyüklükte hastalıklı bir takıntı.



-Emziren bir kadın gördüğümde tüylerim diken diken oluyor, tekrar çocuk sahibi olmak istiyorum.



-Benimle ‘tahta göğüslü’ diye dalga geçiyorlardı. Modellik için yaptırdım. Ama rahmetli babama söyleyemedim, hep gizledim.



-Hayatımda bir kez düştüm. O da babamı kaybettiğimde. Sonra hayatımdaki en büyük kalkışı yaptım.



-Emre ile ilişkime çok özen gösteriyorum. Sevgi ve saygımı eksik etmiyorum. Çok iyi bir baba. Çocuklarımızın mutluğu için daha mutlu bir anne lazımdı, bu yüzden ayrıldık.



Fi Macerası - Duru (Serenay Sarıkaya)

