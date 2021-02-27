Çağman Çatay kimdir, kaç yaşında ve nereli? (2021 Survivor yarışmacısı Çağman Çatay)

22 Şubat 2021 Pazartesi günü ekranlara gelen 2021 survivor son bölümde ünlüler takımına katılan Çağman Çatay tanıtıldı.

SURVİVOR ÇAĞMAN ÇATAY KİMDİR?



Tam adı Tuğrul Çağman Çatay olan yarışmacı, 16.05.1993 tarihinde İstanbul’da doğdu. Yedi kuşaktır İstanbul’un Eyüp ilçesinde yaşadığını belirten Çağman Çatay, aslen İstanbullu olup 2017’de Haliç üniversitesi BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu)’ndan mezun oldu.



Sporu çok seven Çağman Çatay’ın ilgilendiği ve yaptığı başlıca spor dalları şu şekilde; yer akrobasisi, handbalance, breakdance yoga, movement culture, basketbol, scuba diving, serbest dalış, yüzme, street workout/calisthenics, hiit workout, windsurf, yelken, masa tenisi, atletizm, parkour&freerunning, breathe hold, kule atlama, trambolin.



Spor eğitmenliği yapan Çağman Çatay, küçükken basketbol alanında okullar arası İstanbul şampiyonluğu, Türkiye 2.liği, en iyi 6.adam gibi ödüller kazanmış ve breakdans alanında 3. şampiyonluğum olduğunu belirtiyor. Ayrıca Yetenek Sizsiniz yarışmasında yarı finale kadar çıkmayı başarmış. Son olarak 2015, 2016, 2018 yıllarında Redbull Bcone top 16 dereceleri mevcut.



Bekar olan Çağman Çatay, 1.71 metre boyunda ve 67.5 kiloya sahip. Şu an 22.9 bin takipçiye sahip Instagram hesabı kullanıcı adı ise @cagmancatay.



Survivor 2021 Ünlüler takımına yedeklerden katılan Çağman Çatay kendini şu şekilde tanımlıyor; Çok enerjiğimdir, azcık çılgınım, positive vibes… En önemli özelliklerimden biri de çoğu alanda korkusuz olmak (hamam böcekleri, kırkayak, çıyan ve deniz anası hariç)



Acunmedya organizasyonlarına hayranım olduğunu söyleyen Çağman Çatay, yarışmalar ve etkinlikler arasında kendini en çok gösterebileceği ve en zor yarışmanın Survivor olduğunu düşündüğünü belirtiyor. Yedeklerden hiç kazanan olmadığını ve hayalininin ve amacının imkansızı ve yapılmamışı başarmak olduğunu söylüyor.

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