Çağrı Atakan kimdir? 2021 Survivor Çağrı Atakan kaç yaşında ve nereli?

2021 Survivor ünlüler takımında yer alan Çağatay Atakan kimdir ve mesleği nedir? Çağrı Atakan kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Çağatay Atakan'ın hakkında merak edilen sorulan cevapları..

28.03.2021 - 20:42

Çağrı Atakan kimdir? 2021 Survivor Çağrı Atakan kaç yaşında ve nereli?

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ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı.

Eğitim hayatına İstanbul’da başladı. 2007 yılında ilk kez Arka Sıradakiler dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi.

Çağrı Atakan 2017 yılında Çukur dizisinde Remzi karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında “Şahin Tepesi” dizisinde “Yılmaz” karakterine hayat verdi.

Çağrı Atan günümüzde yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir.

Çağrı Atakan oynadığı dizilerin listesi aşağıda yer almaktadır:

2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)

2017 – Çukur (Remzi)

2007 – Arka Sıradakiler

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