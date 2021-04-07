Caitlin Fitzgerald’ın evliliği Castro'ya suikast planını gündeme getirdi

Hobbit film serisi ve Poldar’ dizisiyle ünlenen İrlandalı oyuncu Aidan Turner’ın (37) geçen hafta İtalya’nın başkenti Roma’da gizlice evlendiği ABD’li aktris Caitlin Fitzgerald’ın (38) ailesiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Daily Mail gazetesi, Aidan Turner’ın elektrikçi bir baba ve muhasebeci bir annenin oğlu olarak Dublin’de maddi zorluklarla büyüdüğünü, Caitlin Fitzgerald’ın dedesi Desmond Fitzgerald’ın ise vaktiyle ABD’nin istihbarat servisi CIA’nın direktör yardımcısı olduğunu yazdı. CIA’de 1950’den ölüm yılı olan 1967’ye kadar görev yapan Fitzgerald, diktatör diye tanımladığı ülke liderlerini ortadan kaldırmaya yönelik bir hayal gücüne sahipti.

ZÜHREVİ HASTALIK PLANI



Öyle ki Fitzgerald, CIA’nın Uzak Doğu bölümünün başkanı olduğu sırada Endonezya Devlet Başkanı Ahmed Şükrani’ye bir uçak hostesi aracılığıyla zührevi hastalık bulaştırma planı yapmıştı. Fitzgerald 1962’de ise ABD Başkanı John F. Kennedy tarafından Küba lideri Fidel Castro’ya suikast planları yaptığı belirtilen Küba Görev Gücü’nün başına getirildi. Böylece Fitzgerald’ın entrikalarının çılgınlığı arttı! Desmond Fitzgerald, denize tüplü dalışı seven Castro’ya zehirli mantar bulaştırılmış bir dalış giysisi ve tüberküloz ile enfekte edilmiş dalış tübü verilmesi gibi bir dizi planlar yaptı. Ancak bu planlar ABD’nin suçlanacağı endişesi nedeniyle üst yönetimlerce iptal edildi.

BÖCEK İLACI DOLU TÜKÜNMEZ KALEM



Desmond Fitzgerald, son komplosu olarak 22 Kasım 1963’te Küba lideri Castro’ya içi böcek ilacıyla dolu tükenmez kalem vermesi için Castro’nun eski yoldaşı Rolando Cubela ile Fransa’da buluştu. Ancak aynı gün ABD Başkanı John F. Kennedy’nin Teksas’ta suikasta uğraması sonucu bu plan da iptal edildi. Ardından Kennedy’nin halefi Lyndon Johnson’ın ‘kirli oyunlar’a girişmek istememesi nedeniyle Castro’ya yönelik suikast planları temelli terk edildi.

"ELE GEÇİRME ŞANSINI KAYBETTİK"



ABD’nin Küba lideri Fidel Castro’yu ele geçirme şansını kaçırdığından pek çok kez şikâyet eden Desmond Fitzgerald’ın 1964’te “Kennedy yaşasaydı Castro’dan Noel’e kadar kurtulmuş olurduk” dediği biliniyor. Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Ansiklopedisi kitabının yazarı olan emekli albay W. Thomas Smith ise Fitzgerald hakkında şunları söyledi: “Bir saray mensubunun zarafetiyle tavırlarına ve bir Rönesans askerinin hayal gücüne sahipti. FitzGerald 57 yaşında ölmemiş olsaydı, CIA’nın en üst görevine yükselebilirdi.”



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