Caitlyn Jenner: Kendall, Prens Harry ile evlenseydi her şey bambaşka olurdu

Şu an, 'I'm a Celebrity… Get Me Out of Here' adlı yarışma için vahşi bir ormanda mücadele eden Caitlyn Jenner, Kylie'nin ardından şimdi de büyük kızı Kendall hakkında dikkat çeken bir yorum yaptı.

"KRALİYET SOSYAL MEDYAYA İZİN VERMİYOR"

Kendall’ın, Prens Harry ile evlenmesi halinde, o çok sevdiği sosyal medyadan uzaklaşmak zorunda kalacağını belirten Jenner, “Kendall eğer Harry ile evlenseydi her şey bambaşka olurdu ve Kendall’ın her şeyden vazgeçmesi gerekecekti. Sonuçta kraliyet sosyal medya kullanımına izin vermiyor” dedi.

Cinsiyet değiştirerek kadın olan Caitlyn Jenner'ın yarışmadan fotoğrafı

Kızının sosyal medya olmadan ne yapacağını bilmediğini de söyleyen Caitlyn, “Bizimkiler sıkı bir kraliyet takipçisi. En büyük eğlenceleri Kraliyet Ailesi” demeyi de ihmal etmedi.

"KORUMALARA 400 BİN DOLAR"



Caitlyn Jenner’ın geçen hafta küçük kızı Kylie hakkında ilginç açıklamalar yapmış ve her ay korumalarına 400 bin dolar ödediğini söylemişti