Call of Duty'de skandal görüntüler: Gerçek facia sahnesini oyuna koymuşlar

Dünyanın en popüler video oyunu serilerinden Call of Duty 'nin yapımcıları, Güney Kore 'nin başkenti Seul'de 2022 yılında meydana gelen ve 159 kişinin yaşamını yitirdiği izdihamın gerçek görüntülerini yeni oyunlarında kullandıkları için özür diledi.

Yonhap Haber Ajansının aktardığına göre, Call of Duty: Modern Warfare 4'ün açılış sahnelerinde, Kuzey Kore 'nin Güney Kore'yi işgal ettiği kurgusal bir savaş senaryosu kapsamında gerçek felaket görüntülerine yer verildi.

Oyunda kullanılan görüntülerde, bir sağlık görevlisinin sokakta yerde yatan izdiham mağduruna kalp masajı yaptığı görülüyor.

HAYATINI KAYBEDENLERİN AİLELERİNDEN TEPKİ

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından faciada yaşamını yitirenlerin yakınları, oyun şirketini duyarsızlıkla suçlayarak söz konusu sahnelerin tamamen kaldırılmasını talep etti.

Tepkiler üzerine oyunun yayıncısı Activision Publishing, Güney Koreli gazetecilere gönderdiği açıklamada özür diledi.

Şirket, "Acı çekmiş olması muhtemel mağdurlardan ve yaslı ailelerinden, ayrıca endişeye neden olduğumuz herkesten içtenlikle özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntülerin 12 Kasım'da yayımlanacak güncellemeyle oyundan kaldırılacağı belirtildi.

Şirket ayrıca, haber görüntülerini kullanırken Itaewon faciası dahil herhangi bir trajik olayı hatırlatmayı veya mağdurların acılarını görmezden gelmeyi amaçlamadıklarını savundu.

ITAEWON FACİASINDA 159 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon'da, 29 Ekim 2022'de Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında dar bir sokakta izdiham yaşanmıştı.

Kalabalığın sıkışması sonucu çoğunluğu gençlerden oluşan 159 kişi hayatını kaybetmişti.

Facia, Güney Kore'de güvenlik önlemlerinin yetersizliği ve yetkililerin sorumluluğu konusunda büyük tartışmalara neden olmuştu.