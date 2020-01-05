Cameron Diaz 47 yaşında anne oldu

Uzun süredir kameralardan uzak duran Cameron Diaz (47) ile eşi Benji Madden (40), geçtiğimiz cuma günü kızlarını kucaklarına aldıklarını açıkladılar. Daha önce aralarındaki yaş farkı nedeniyle gündem olan çift kızlarına Raddix adını verdi. Ünlü oyuncu, mutlu haberi Instargam hesabından duyurdu.



Cameron Diaz vei Benji Madden

"FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞMAYACAĞIZ"

47 yaşındaki ABD'li aktris, Raddix'in fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmayacaklarını ve bu konuda daha fazla açıklama yapmayacaklarını belirtti.

"GİZLİLİĞE ÖNEM VERİYORUZ"

Diaz, kendisinin ve kocası Benji Madden'ın aile hayatlarının gizliliğine önem verdiğini ve bunu korumaya kararlı olduklarını vurguladı.



Diaz'ın Instagram hesabından yaptığı açıklama

Cameron Diaz, 2014 yılında bir dergiye verdiği röportajda, anne olmak için çok da heves taşımadığını açıklamıştı.

Uzmanlar anne sütüne en yakın besin olarak devam sütü öneriyor

