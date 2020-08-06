Cameron Diaz: Mesleğimin peşinden gittim

Kylie Jenner, Rihanna, Lady Gaga, Victoria Beckham, Jennifer Lopez, Ariana Grande hatta Selena Gomez gibi genç isimler bile kendi markalarıyla farklı sektörlere yatırım yaparken yıllardır zirvede olan Cameron Diaz bu konuda sessiz kalmayı tercih etti. 47 yaşındaki yıldız tercihin nedenini mesleğiyle açıkladı.

"BEN HEP OYUNCUYDUM"



2015 yılında müzisyen Benji Madden ile dünyaevine giren Amerikalı oyuncu Rolling Stones dergisine yaptığı açıklamada şunları söyledi: Asla kendi adıma bir marka çıkarmadım. Bu çok kolay gibi görünüyor ama ben hep oyuncuydum. Bu meslek beni kovalamadı, ben onun peşinden gittim. Çünkü tutkulu olduğum şeylerini izini sürmekten asla bıkmam.





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