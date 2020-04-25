Cameron Diaz sessizliğini bozdu

47 yaşında anne olan (Ocak 2020) Hollywood yıldızı Cameron Diaz corona virüs nedeniyle yaşanan karantinada sessizliğini bozdu. Yaş farkı nedeniyle gündeme geldiği Benji Madden ile evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Diaz, yakın arkadaşı Gucci Westman'ın Youtube kanalında ilişkisinin bilinmeyenlerini anlattı.

"YEMEK AŞKIN DİLİ"



Evli olmayı çok sevdiğini belirten oyuncu "Başıma gelen en iyi şey kocamı, ortaklığımızı ve dostluğumuzu bulmak" dedi. Yemeğin aşkın dili olduğunu savunan Cameron Diaz "Altı yıldır evdeyim, evimin yarısı mutfağım. Sevdiğim insanları beslediğimde çok mutlu oluyorum, böylece onlar da sevgimi hissedebiliyorlar" diye konuştu.

"YAŞADIĞIM EN İYİ ŞEY"



Anne olmayı çok sevdiğini belirten Diaz "Hayatımın en iyi, parçası. Çok minnettarım ve çok mutluyum. Şimdiye kadar yaşadığım en iyi şey. Hala çok heyecanlıyım. İnanamıyorum" dedi.



Benji Madden'in bebeğinin babası olmasından mutluluk duyduğunu itiraF eden oyuncu "Benji kızımızı uyutuyor ya da yorulduğumda onunla ilgileniyor. Ben de bu sırada mutfağa gidiyorum ya da kendime vakit ayırıyorum" dedi.

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