Camilla Cabello: Aşkımız trollere yenilmedi

Aralarındaki boy farkıyla sık sık gündeme gelen Camila Cabello (24) ile Shawn Mendes (23) çifti, Miami’de yaptıkları tatili uzattı. İnternetteki trollerin olumsuz yorumları nedeniyle zor günler geçiren çift, terapiye giderek bu sorunu aştıklarını söyledi.

Şarkıcı Cabello, iki yıllık ilişkisi için “Sırrımız birbirimize şeffaf olmak” dedi.



AŞKINI İLAN ETMET İÇİN 5 YIL BEKLEDİ

Yıldız şarkıcı Shawn Mendes, bir süredir beraber olduğu sevgilisi Camila Cabello'ya aşkını ilan etmek için beş yıl beklediğini itiraf etmişti.

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