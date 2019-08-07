Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın oğulları Can Aslantuğ, seyir halindeki araçta bacaklarını dışarı sarkıtığı fotoğrafla sosyal medyada tepkileri üzerine çekti.

Oğlunun yaptığı hareketi paylaşan Aslantuğ'a sosyal medyadan "Mehmet Bey sizi çok seviyoruz ama bu davranış hoş olmamış" gibi tepkiler aldı.

Bunun üzerine Can Aslantuğ sevenlerinden özür dileyip şu mesajı yayınladı: "Şaka amaçlı boş arazi yolunda çok düşük hızda yapmıştık. Yoksa bu tür bir davranışla yolculuk yapmayacak kadar terbiye sahibiyiz. Yanlış anlaşıldıysa özür dilerim."



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