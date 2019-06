Can Bonomo: Öykü'ye 'Benim güzel yarım' diyorum

İzmir’de dünyaya gelen Can Bonomo'nun hayatında annesinin ayrı bir yeri var. Ressamlık yapan annesi Can Bonomo'yu sanatla tanıştıran ve ona ilk gitarını alan kişi. Ünlü müzisyen sanatla tanıştığı yıllar için şunları söyledi: Annem beni sanata teşvik etti. Şiire, kitaba ve müziğe yönlendirdi. Annemin bana okuduğu ilk kitap 'Andersen'den Masallar' olmuştu. Annem gibi resme yeteneğim yoktu. Ben de grafik tasarıma yöneldim, ders aldım”.



“BUGÜNE KADAR YAPTIĞIM HER ŞEYİ ANNEME BORÇLUYUM”



2015'te "Anachronismus" adlı kişisel sergisini açan Can Bonomo, 2011’de hayatını kaybeden annesi için şunları söyledi: “Bugüne kadar bütün albümlerimi, şiir kitaplarımı ve resim sergimi anneme ithaf ettim. Bugüne kadar yaptığım her şeyi anneme borçluyum”.



“Hayatla birçok derdim var. Hayata kalıcı bir şeyler bırakmak istiyorum” diyen genç müzisyenin bugüne kadar üç şiir kitabı yayımlandı.



“ÇOK USLU BİR ÇOCUKTUM ASLINDA, AMA SONRADAN HİPERAKTİF OLDUM”



Fitness, paraşüt ve boks gibi ekstrem sporlarla ilgilenen Bonomo, “Küçük bir ailede büyüdüm. Çok uslu bir çocuktum aslında, ama sonradan hiperaktif oldum” dedi.



“YENECEĞİM SENİ İSTANBUL' DEDİM, AMA DAHA YENEMEDİM”



17 yaşında İstanbul'a gelen müzisyen, “Yeneceğim seni İstanbul' dedim, ama daha yenemedim” dedi. İstanbul'da sinema ve televizyonculuk eğitimi de aldığını sözlerine ekledi.



İlk albümü "Meczup"un hazırlıklarını Cihangir'de yapan Can Bonomo, “İlk albümümü hazırlarken geleceği göremiyordum, bugünleri tahmin edemiyordum. Çünkü ilk albümümü hiçbir plak şirketi çıkarmak istemedi. O yüzden kredi çekip kendi şirketimizden çıkardık” dedi.



“EŞİM ÖYKÜ KARAYEL'E 'BENİM GÜZEL YARIM' DİYORUM”



Can Bonomo, 2012'de "Love me Back" şarkısıyla Türkiye'yi Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil etti. Geçtiğimiz yıl oyuncu Öykü Karayel'le evlenen Bonomo, “Eşim Öykü Karayel'e 'Benim güzel yarım' diyorum. Eşim Öykü Karayel aynı zamanda çok yakın arkadaşım, onun fikirlerini çok önemsiyorum” dedi.



Eşinin yaptığı şeyleri beğenmesini, onaylamasını çok istediğini sözlerine ekleyen müzisyen, eşiyle bir film projesinde çalışmak istediğini de belirtti. Bonomo, “Eşim futbolu takip ediyor. Birlikte bazen futbol oyunu oynuyoruz. Bir çocuğum olmasını istiyorum, ama henüz erken olduğunu düşünüyorum” dedi.