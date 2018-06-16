İLK GÖRSELLER Erkenci Kuş'tan ilk kareler

Can Yaman ve Demet Özdemir'i buluşturan "Erkenci Kuş" dizisi yakında Star TV'de başlıyor.



Can Yaman, “Çocukluğumda yapmadığım spor kalmadı, üniversiteyi basketbol bursuyla okudum. Boks ve cross fit yapıyorum, sakatlanmamak için tehlikeli sporlar yerine daha az riski olan antremanları tercih ediyorum” dedi. Ailesiyle ilgili, “Çok sevgi dolu bir ailede büyüdüm, annem hala üzerime titrer, babamsa idolümdür” açıklamalarında bulundu.



Demet Özdemir ise kariyerine profesyonel dansçı olarak başladığından bahsetti. Bir dönem şarkıcı Bengü'nün ekibinde dansçı olarak yer aldığını söyleyen Özdemir, “Ailem Bulgaristan göçmeni olduğu için çocukluğumdan beri müziğe yatkınlığım vardı” dedi.

ERKENCİ KUŞ FRAGMANI