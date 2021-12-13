Can Yaman: İtalya'da önce Fatih Terim sonra ben

İtalya'da çekimleri 2022 yılına ertelenen Sandakon'un ardından "Viola come il mare" adlı polisiye dizi ile izleyenlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Can Yaman "Beşiktaş taraftarı olarak Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı" dedi.



Yaman, "İtalya'da popüler olan iki Türk var. Başta Fatih Terim hocamız geliyor, sonra da ben geliyorum" diye konuştu.



32 yaşındaki oyuncu bir süredir İtalyan spiker Diletta Leotta ile birliktelik yaşıyordu. Çiftin ayrıldıkları iddia edildi ancak Yaman hala birlikte olan fotoğraflarını sosyal medyasından kaldırmadı.

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