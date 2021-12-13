Can Yaman: İtalya'da önce Fatih Terim sonra ben

Bir süredir İtalya'da bulunan ve spor spikeri Diletta Leotta ile birliktelik yaşayan Can Yaman, "İtalya'da popüler olan iki Türk var. Başta Fatih Terim hocamız geliyor, sonra da ben geliyorum" dedi.

Haberler 13.12.2021 - 16:59

Can Yaman: İtalya'da önce Fatih Terim sonra ben

İlişkili Haberler

Can Yaman 78. Venedik Film Festivali kırmızı halısında

Can Yaman 78. Venedik Film Festivali kırmızı halısında

Can Yaman ve Diletta Leotta'nın İtalya sevinci

Can Yaman ve Diletta Leotta'nın İtalya sevinci

İtalya'da çekimleri 2022 yılına ertelenen Sandakon'un ardından "Viola come il mare" adlı polisiye dizi ile izleyenlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Can Yaman "Beşiktaş taraftarı olarak Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı" dedi.

Yaman, "İtalya'da popüler olan iki Türk var. Başta Fatih Terim hocamız geliyor, sonra da ben geliyorum" diye konuştu.

32 yaşındaki oyuncu bir süredir İtalyan spiker Diletta Leotta ile birliktelik yaşıyordu. Çiftin ayrıldıkları iddia edildi ancak Yaman hala birlikte olan fotoğraflarını sosyal medyasından kaldırmadı. 

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...