Can Yaman ve Diletta Leotta'nın İtalya sevinci

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (Euro 2020) Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan final maçında İtalya ile İngiltere karşı karşıya geldi.



Normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan mücadelede İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupanın sahibi oldu. Dev finalde oyuncu Can Yaman, İtalyan spiker Diletta Leotta'nın final heyecanına ortak oldu.



Yaman evlilik yolunda olduğu sevgisilisiyle birlikte yüzünü İtalyan bayrağının renklerine boyadı. İkili maç öncesi ve sonrası anlarını sosyal medyadan yayınladı.

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