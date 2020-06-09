Can Yaman ve Özge Gürel'den yeni dizi: Bay Yanlış

Yeni dizi Bay Yanlış hangi kanalda? Bay Yanlış’ın oyuncu kadrosunda kimler var? Bay Yanlış’ın konusu ne?



Ünlü oyuncu Can Yaman yeniden ekrana dönüyor. Fox TV’de yayınlanacak olan Bay Yanlış adlı yeni dizide Can Yaman ve Özge Gürel başrolleri paylaşıyor.



BAY YANLIŞ NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Yönetmenliğini Deniz Yorulmazer'in, senaryosunu Aslı Zengin ile Banu Zengin'in üstlendiği, Bay Yanlış dizisinin ilk bölümü 26 Haziran’da ekranlara gelecek.



Bay Yanlış’ta Can Yaman, Özgür karakterine; Özge Gürel ise Ezgi karakterine hayat veriyor.



BAY YANLIŞ'IN KONUSU



Bay Yanlış dizisinde Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran-bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi'nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi'nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?



BAY YANLIŞ OYUNCULARI



Başrollerini Can Yaman ile Özge Gürel'in paylaştığı romantik komedi türündeki dizide ikiliye; Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Kimya Gökçe Aytaç, Taygun Sungar ve Suat Sungur gibi isimler eşlik ediyor.