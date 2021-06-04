2017 yılında meslektaşı Kenan Ece ile nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan oyuncu Canan Ergüder (43), meme kanseriyle mücadele ediyor. Rahatsızlığından dolayı Menajerimi Ara dizisinden ayrılan ünlü oyuncu, son durumuyla ilgili hayranlarını bilgilendirdi.



"HER ŞEY YOLUNDA"



Instagram hesabından annesi Rukiye Ergüder ile çekildiği fotoğrafını yayınlayan Canan Ergüder, "Beşinci kemoterapi bitti. Her şey yolunda" açıklamasını yaptı. Ergüder'e takipçilerinden destek mesajları yağdı.



"SAÇSIZ HALİME ALIŞTIM"



Ünlü oyuncu geçtiğimiz ay da "Soranınız çok. Küçük bir update vereyim dedim. Üçüncü kemo biter. Daha var ama ben iyiyim. Yeni saçsız halime ve saçlarıma alıştım. Her şey yolunda. Daha da başka tiplerimle ileride karşılaşırsınız diye düşünüyorum" açıklamasını yapmıştı.

Meme kanseri nedir?





Meme dokusunun içerisinde yer alan süt bezlerinde veya süt kanallarını döşeyen hücrelerin yapılarının bozulması ve kontrolsüz çoğalması sonucu oluşan ve başka organlara da yayılma potansiyeli taşıyan tümöral oluşumdur. Hastalık, erken dönemde genellikle belirti vermez. Bir kitle ele gelebilecek boyuta ulaşmadan 2 yıl öncesinde tarama mamografisi ile saptanabilir. Bu nedenle rutin taramalarını yaptırmayan kadınlarda meme kanserinin erken teşhis edilebilmesi oldukça zorlaşır. Erken evrede fark edilmeyen kanser hücresi zamanla meme dokusu içinde büyüyerek tümöral bir kitle oluşturur ve sonrasında da metastaz dediğimiz kan ve lenf yolu ile vücudun diğer organlarına yayılma potansiyeli kazanabilirler. Kan ve lenf yolu ile vücudun diğer bölgelerine yayılmadan teşhis edilen meme kanseri vakalarında tedavi başarısı oldukça yüksektir.



Meme kanseri belirtileri nelerdir?



Uzun yıllar boyunca belirti vermeden sinsice ilerleyen meme kanseri, evresi ilerledikçe çeşitli belirtilerle karşımıza çıkar.



Meme veya koltuk altı bölgesinde ele gelen şişlik

Memede büyüme, şekil bozukluğu, asimetri

Meme başında şekil bozukluğu, çökme ve renk değişimi

Meme başından akıntı gelmesi

Meme başında egzama benzeri deri döküntüleri ve soyulmalar

Meme ucunda kızarıklık ve yara oluşumu

Meme cildinde ödem, kızarıklık, portakal kabuğu görünümü (inflamatuar meme kanseri)

Menajerimi Ara 40. yeni bölüm ön izleme sahnesi