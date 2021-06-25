Candan Erçetin'den aşı çağrısı: Yine birlikte şarkılar söyleyelim

Sanatçı Candan Erçetin, Sağlık Bakanlığının corona virüs aşısı için çektiği kamu spotunda yer aldı. Erçetin, "İhmal etmeyin, ertelemeyin ki yine birlikte şarkılar söyleyelim" dedi.

DHA 25.06.2021 - 15:13

Candan Erçetin'den aşı çağrısı: Yine birlikte şarkılar söyleyelim

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Sanatçı Candan Erçetin, Sağlık Bakanlığının corona virüsle mücadele kapsamında uyguladığı aşılamaya dikkat çekmek için kamu spotu reklamında yer aldı.

Erçetin'in yer aldığı reklamı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı reklamda Erçetin, "Müziğin kaldığı yerden devam etmesi ve çocuklarımızın yüz yüze eğitime kavuşması bir an evvel aşı olmamıza bağlı. İhmal etmeyin, ertelemeyin ki yine birlikte şarkılar söyleyelim" ifadelerini kullandı.

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