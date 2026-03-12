Candan Erçetin'e hayat arkadaşı Hakan Karahan'dan jest. "Kimse rahatsız etmesin diye yaptım"
Hakan Karahan daha önce "Sağır Oda", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Kadın", "Yasak Elma" gibi birçok yapımda rol aldı.
30 yıldır şarkıcı Candan Erçetin ile gözlerden uzak aşk yaşayan oyuncu Hakan Karahan, ünlü isim için yaptığı jestle gündem oldu.
Bir süredir "Kızılcık Şerbeti" adlı dizide rol alan Hakan Karahan, katıldığı bir televizyon programında bilinmeyenlerini anlattı.
30 yılı aşkın süredir şarkıcı Candan Erçetin ile aşk yaşayan Hakan Karahan, ilişkilerinin yıllar içinde değiştiğini ama temelinde her zaman hayranlık olduğunu belirtti.
“HER ŞEYDEN ÖNEMLİSİ HAYRANLIK”
Ünlü oyuncu, "Candan ile 30 yılı devirdik. Her şeyden önemlisi hayranlık. Gençliğimizde birbirimize aşıktık. Aşk zamanla sevgiye dönüşüyor, sonra dostluğa ve yoldaşlığa dönüşüyor" dedi.
Hakan Karahan hem oyuncu hem de yazar kimliğiyle tanınıyor.
"CANDAN TABİATA ÇOK DÜŞKÜN"
Candan Erçetin'in doğa ile ilgisinden bahseden Hakan Karahan, ünlü şarkıcının Lüleburgaz’da bir çiftlik evi olduğunu şu sözlerle anlattı:
“Candan tabiata, ekmeye biçmeye çok düşkün. Lüleburgaz’da bir arazi aldı, dört odalı bir çiftlik evi kurdu. Tavukları, kazları ve köpekleri var.”
Erçetin'in daha huzurlu bir ortamda yaşayabilmesi için yaptığı bir jestten de söz eden Karahan, "Candan’ı kimse rahatsız etmesin diye yanındaki arsayı da ben satın aldım" ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı Candan Erçetin, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
“ARTIK BİRBİRİMİZİ TANIYORUZ”
Öte yandan Candan Erçetin de geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda Hakan Karahan ile ilişkisi hakkında konuşmuş ve “Aşk dönüşebilir bir şey bence. Sevgi çok kaybolmuyor. Sevgi güçlenmiyorsa o kadar uzun süre bir arada kalmak mümkün değil… Artık birbirimizi biliyoruz, tanıyoruz. Dediğim gibi dönüşüyor aslında aşk” ifadelerini kullanmıştı.
Bir dönem en seksi kadınlar listesine girmesini utanç verici bulduğunu da söyleyen ünlü şarkıcı, "O çok utandığım bir haberdi. Yıllarca, 12 sene okumuşum, konservatuvarda eğitim almışım. Duygusu ağır basan şarkılar üretmişim. Niye ben seksi kadınlar içine giriyorum? Çok ayıp değil mi bu"?" demişti.