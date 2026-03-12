Candan Erçetin'e hayat arkadaşı Hakan Karahan'dan jest. "Kimse rahatsız etmesin diye yaptım"

“ARTIK BİRBİRİMİZİ TANIYORUZ”



Öte yandan Candan Erçetin de geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda Hakan Karahan ile ilişkisi hakkında konuşmuş ve “Aşk dönüşebilir bir şey bence. Sevgi çok kaybolmuyor. Sevgi güçlenmiyorsa o kadar uzun süre bir arada kalmak mümkün değil… Artık birbirimizi biliyoruz, tanıyoruz. Dediğim gibi dönüşüyor aslında aşk” ifadelerini kullanmıştı.

Bir dönem en seksi kadınlar listesine girmesini utanç verici bulduğunu da söyleyen ünlü şarkıcı, "O çok utandığım bir haberdi. Yıllarca, 12 sene okumuşum, konservatuvarda eğitim almışım. Duygusu ağır basan şarkılar üretmişim. Niye ben seksi kadınlar içine giriyorum? Çok ayıp değil mi bu"?" demişti.