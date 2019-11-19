Caner Erdeniz ile Müge Boz bebeklerinin ismini dövme yaptırdı (Cinsiyeti öğrenmiyorlar)

Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz ile oyuncu Müge Boz'u bebek heyecanı sardı. Bugüne kadar çocuklarının cinsiyetini öğrenmemeyi tercih eden ünlü çift, isim konusunda ise karar verdi. 35 yaşındaki oyuncu bebeklerinin ismini ve yaptırdıkları dövmeyi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
İSİM ŞARKIDAN GELİYOR
Dövme yaptırırken çekilen fotoğraflarını paylaşan Boz "En başından beri, daha ortada portakalın vitamini bile yokken bebeğimizin ismi belliydi. Aşkımızı yaşarken, gözlerimizin içine bakarak dinlediğimiz bu şarkı, ilerde bebeğimizin ismi de olmasın mı dedik. Hayatımda yaptırdığım ilk dövme buydu" notunu yazdı. Böylece Vina isminin ünlü çift için anlamı olan şarkıdan geldiği de anlaşıldı.
"BEKLEMEK HEYECAN VERİCİ"
Müge Boz daha önce bebeğinin cinsiyetini öğrenmeme nedenini şu sözlerle açıklamıştı: Bebeğin cinsiyetini öğrenme süreci benim çok hoşuma gitti. Çünkü artık bir şeyi bekleme heyecanını yaşayamaz olduk. Her şeye kolay erişiyoruz ben de bu yüzden bebeğin cinsiyetini öğrenmedim. Beklemek daha güzel heyecan verici, doktorumuz bebeğin cinsiyetini yazdı ve bir zarfa koydu. Biz o zarfı hep yanımızda taşıyoruz ama açmıyoruz. Öğrenmek istemedik ikimiz de bu durum hoşumuza gidiyor
MÜGE BOZ KİMDİR?
Müge Boz 13 Nisan 1984'te dünyaya geldi. İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Ardından Anadolu Üniversitesi'nde Sinema TV ve Halkla İlişkiler bölümünü bitirdi. Norveç'te Hogskulen-i Volda ismindeki okuldan burs kazanarak, orada stratejik tasarım dijital fotoğrafçılık eğitimi gördü. 11 sene bale, 4 sene piyano eğitiminin yanı sıra yüzme, tenis, paten, voleybol ve motosiklet sporlarıyla ilgilendi.
2011 yılında Şüphe adlı dizide Meltem karakterini ve Karakol adlı dizide Ada karakterini canlandıran Boz birçok firmanın reklam yüzü oldu. İşte aynı zamanda modellik yapan Müge Boz'un imza attığı projeler
FİLMOGRAFİ
2008 Melekler Korusun / Çiğdem -Dizi
2011 Toprağın Çocukları / Karika- Film
2011 Şüphe / Meltem Kutlu- Dizi
2011 Karakol-Herkes Adalet İster/ Ada -Dizi
2012 Leyla ile Mecnun / Şirin - Dizi
2012 Bir Hikayem Var / Yağmur -Film
2012 Karaoğlan / Bayır Gülü - Film
2013 Gürbette Aşk Bir Yastıkta – Dizi
2013 Yalan Dünya / Oya -Dizi
2013 Aşk Emek İster / Leyla- Dizi
2014 2015 Arka Sokaklar/ Ece Dündar - Dizi
2017 Muhteşem Yüzyıl: Kösem / Telli Humaşah Sultan -Dizi
2017 Kayıtdışı / İdil -Dizi
2017 Hadi - Yarışma Programı