Cannes Film Festivali'ne katılan Hannah Einbinder'dan Filistin'e destek
15.05.2026 16:04
Hannah Einbinder, "Hacks"te canlandırdığı "Ava Daniels" rolüyle tanınıyor.
Fransa'da bu yıl 79'uncusu düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katılan "Hacks" dizisinin yıldızı Hannah Einbinder, Filistin'e desteğini vurguladı.
“Hacks” dizisiyle şöhreti yakalayan ABD'li aktrist Hannah Einbinder , Filistin için sesini yükseltmemenin kariyerini kaybetmekten daha büyük bir şey olduğunu söyledi. 30 yaşındaki oyuncu, festivalde yaptığı konuşmada savunduğu değerler uğruna harekete geçmekten vazgeçmeyeceğini vurguladı.
Einbinder, 2021'de Variety'nin "İzlenmesi Gereken 10 Komedyen" listesinde yer aldı.
Einbinder, "her zaman kendi savunucuları olmak zorunda kalan Filistinlilerin izinden gittiğini" dile getirerek, Filistin'e verdiği destek nedeniyle sanat camiasında boykot edilmek ve işini kaybetmekten korkmadığını belirtti.
Ünlü oyuncu, daha önce Filistin'e destek verdiği için işlerinden olan bazı sanatçılar hakkında "Sanırım onların bildiği şey benim de bildiğim şey: konuşmamanın bedeli (mesleğini kaybetmekten) daha yüksek" ifadesini kullandı.
"Küçük kariyerimin tek bir insan hayatıyla bile kıyaslanabileceğini düşünmüyorum" diyen Einbinder, Filistin hakkında konuşmanın bir yükümlülük olduğuna dikkati çekti.
Yahudi oyuncu Einbinder, Eylül 2025'te "Televizyon dünyasının oscarları" olarak nitelendirilen Primetime Emmy Ödülleri'nde "Hacks" adlı dizideki rolüyle yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazanmış ve ödül aldığı konuşmada "Filistin'e özgürlük" çağrısı yapmıştı.