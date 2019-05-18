Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin film endüstrisi için ideal bir çekim merkezi olduğunu anlatmak amacıyla düzenlenen, 72'nci Cannes Film Festivali'ndeki Türk Günü Resepsiyonu'na katıldı. Bakan Ersoy, Türkiye'nin film endüstrisi için ideal bir çekim merkezi olduğunu anlatmak amacıyla düzenlenen Türk Günü Resepsiyonunda yaptığı kısa konuşmada, uluslararası sinema sektörünün temsilcilerini film çekimleri ve tatil için Türkiye’ye davet etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen resepsiyonda, İngiltere’de yaşayan moda tasarımcısı Zeynep Kartal, sürdürebilir kumaşlardan hazırladığı bir koleksiyon sunumu yaptı. Türkiye'nin kültürel mirası, müzikleri ve geleneksel tatlarını davetlilerle buluşturulan gecede, dünyaca ünlü Türk perküsyon sanatçısı Burhan Öçal ve ekibi de mini bir konser verdi.

Kartal'ın sunumunu ve konseri eşi Pervin Ersoy ile izleyen Bakan Ersoy, gecede Zeynep Kartal, Burhan Öçal ve uluslararası sinema sektörünün temsilcileri ile bir süre sohbet etti. Uluslarası sinema sektörün temsilcileri geceye büyük ilgi gösterdi.