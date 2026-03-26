Cansever'in lösemi tedavisi sürüyor. Bugün ilik nakli olacak
26.03.2026 08:26
Bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı Cansever, sağlığını kavuşup sahnelere dönmek istiyor.
Bir döneme damga vuran şarkıcı Cansever, bir süredir lösemiyle savaşıyor. Tedavisi süren ünlü isim, bugün ilik nakli olacak.
1990'lı yıllara damga vuran ve "Ağla Gözbebeğim", "Sen de Gittin", "Kime Bu İnat" gibi şarkılarıyla tanınan Cansever, birkaç ay önce kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklamıştı.
Gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever, sağlık sorunları sebebiyle bir süre sahnelerden uzak kalacağını duyurmuş ve bu süreçte sağlık durumuyla ilgili sık sık paylaşım yaparak bilgilendirmede bulunmuştu.
Yaşamını Almanya'da sürdüren ve kısa bir süre önce tedavisinde kritik bir aşanmaya gelindiğini açıklayan Cansever, uygun donör bulunması ilik naki ameliyatı olacağını söylemişti.
Ünlü şarkıcı, ameliyat öncesi sevenlerinden dua istedi.
AMELİYAT OLACAK
58 yaşındaki Cansever'den geçtiğimiz haftalarda müjdeli haber gelmişti. Kendisi için uygun iliğin bulunduğunu açıklayan ünlü şarkıcı, bugün ameliyat olacak.
19 Mart'tan bu yana hastanede olan Cansever, dün gece sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da hem son halini gözler önüne serdi hem de "Gördüğünüz gibi hastanedeyim. İlik nakli olacağım; dualarınızı bekliyorum. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI
Cansever'in ameliyat öncesi paylaşımına ünlü dostları da kayıtsız kalmadı. Işın Karaca “Gelmiş geçmiş olsun” derken, Aleyna Tilki, “Şifalar dilerim sizi çok seviyorum. İnşallah her şey daha güzel olacak” ifadelerini kullandı. Şarkıcı Lara ise “Ablam yanındayız. İnşallah her şey güzel olacak, dualarımız seninle” yorumunu yaptı. Tarık Mengüç ise şifa diledi.