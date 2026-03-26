Cansever'in lösemi tedavisi sürüyor. Bugün ilik nakli olacak

1990'lı yıllara damga vuran ve "Ağla Gözbebeğim", "Sen de Gittin", "Kime Bu İnat" gibi şarkılarıyla tanınan Cansever, birkaç ay önce kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

Gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever, sağlık sorunları sebebiyle bir süre sahnelerden uzak kalacağını duyurmuş ve bu süreçte sağlık durumuyla ilgili sık sık paylaşım yaparak bilgilendirmede bulunmuştu.

Yaşamını Almanya'da sürdüren ve kısa bir süre önce tedavisinde kritik bir aşanmaya gelindiğini açıklayan Cansever, uygun donör bulunması ilik naki ameliyatı olacağını söylemişti.