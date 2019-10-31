Cansu Tosun film için Farsça öğrendi

Dünyaca ünlü Fransız yönetmen Luc Besson’un yeni filmi Anna’da rol alan oyuncu Cansu Tosun, uluslararası bir başarıya daha imza attı.



31 yaşındaki Tosun, rol aldığı yeni filmi I Am You’nun Avrupa prömiyeri için Roma Film Festivali’ne katıldı. Tosun’un yeni filmi, mültecilik meselesine değiniyor.



Tosun “Bir gün kendi filmimle bu güzel şehre geleceğimi düşünmemiştim. Film için çok kısa sürede Darice (Afgan Farsçası) öğrendim” dedi.

Tosun, filmde Damla Sönmez ve Ushan Çakır’la birlikte rol aldı. Yapımcılığını Lawrence Bender’in yaptığı, yönetmenliğini Amerikalı yönetmen Sonia Nassery Cole’un üstlendiği I Am You, yurt dışında birçok film festivale katılacak.