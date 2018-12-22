İngiltere'nin başkenti Londra'daki Gatwick Havalimanı'nda drone krizinden

İngiliz model ve oyuncu Cara Delevingne ve Pretty Little Liars'ta Hanna Marin rolüyle kariyerinde zirve yapan sevgilisi Ashley Benson da etkilendi.



Mayıs ayından itibaden birlikte olan ve ağustosta aşklarını ilan eden çift havalimanın el ele geldi. Drone krizi yüzünden uçuşlarının iptal olduğunu öğrenen ikilinin keyfi kaçtı.

Aileleri tanışan iki meslektayşın aşkı yine havalinanın öpüşürken görüntülenmeleriyle ortaya çıkmıştı.



İngiltere ve Londra'nın en büyük ikinci, Avrupa'nın da en büyük sekizinci havalimanı Gatwick'te iki insansız hava aracı (İHA) yüzünden Çarşamba gecesi durdurulan ve dün sabah kısmi olarak açılan uçuşlara, akşam üzeri yerel saatle 17:10 sularında yeni bir insansız hava aracı tespit edildiği ifade edilerek tekrar ara verildi.