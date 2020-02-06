Cara Delevingne: Uyurken telefonu uçak moduna alıyorum

Son olarak Orlando Bloom ile başrollerini paylaştığı mülteci sorununa dikkat çeken fantastik dizi Carnival Row'da Vignette Stonemoss karakterine hayat veren Cara Delevingne Elle dergisinin sorularını yanıtladı.

5 DAKİKA BİLE OLSA YOGA





Çevresindeki negatif durumlardan her sabah ile akşam beş dakikalığına bile olsa yoga ve meditasyon yaparak kaçındığını söyleyen model, sağlık konusunda uzmanları dinlediğini belirtti.

"MESAJLAŞTIĞIM GECELER YORGUN UYANIYORUM"



Delevingne, “Telefonum uçak modundayken uyuyorum. Radyo dalgaları yayıldığı zaman uykumu alamıyorum. Mesajlaşarak yattığım gecelerin sabahındaysa yorgun uyanıyorum” açıklamasını yaptı.

