Cardi B Amerikan vatandaşlığından çıkmak istiyor

Grammy ödüllü ünlü rap şarkıcısı Cardi B, ABD vatandaşı olmaktan rahatsız. ABD ile İran’ın karşılıklı saldırılarla savaşın eşiğine gelmesinden şikayetçi olan 27 yaşındaki şarkıcı, Trump’ı işaret ederek, “Bu adam Amerikalıları tehlike içinde yaşatıyor. Trump’ın bugüne dek yaptığı en aptalca hareket” şeklinde bir tweet attı.

Cardi B ayrıca, “Nijerya vatandaşlığım için başvuruyorum “notunu düştü.



NİJERYALI POLİTİKACIDAN CEVAP

Cardi B’nin tweet’i Nijeryalı politikacı ve Nijerya Diaspora Komisyonu (NIDCOM) Başkanı Abike Dabiri-Erewa’nın dikkatini çekti. Erewa, Cardi B’ye Twitter üzerinden yanıt vererek, “Seni tekrar aramıza kabul etmeyi iple çekiyoruz. Kapılarımız açık kardeşim. Badagry'deki Dönüş Kapısı'ndan bir yürüyüş yapmalısın. İnanılmaz bir deneyim” mesajını yazdı.



KÖLE KAPISI BADAGRY



Köle ticaretinin en önemli noktalarından biri, uzun yıllar boyunca Nijerya'nın kıyı kenti Badagry oldu. Badagry'de yaşayan halk, atalarının dünyanın dört bir tarafına köle olarak nasıl götürüldüklerini hafızalarda canlı tutmak için o dönemlere ait eşyaları ve belgeleri halen kentin sahilindeki küçük müzelerde sergiliyor.