Cardi B'den estetik iddialarına yanıt

Geçtiğimiz ay ikinci çocuğunu dünyaya getiren Cardi B, geçtiğimiz günlerde katıldığı Paris Moda Haftası'ndaki görünümüyle gündem olduğu. Vücudunu saran kırmızı bir elbise giyen Cardi B.'nin, doğumun ardından kısa sürede forma girmiş olması gözlerden kaçmadı.

Cardi B. özellikle abartılı lüks harcamaları ve gösterişli kıyafetleriyle gündeme geliyor

Bu durum takipçileri tarafından, "Bebeğini dünyaya getirir getirmez hemen estetik yaptırıp, yağ aldırmış" yorumlarının yapılmasına yol açtı. Ünlü rapçi, hakkında çıkan iddiaların ardından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Herkesin kendisine yağ mı aldırdığını yoksa karnını mı gerdirdiğini sorduğunu belirten Cardi B, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Doğum yaptıktan hemen sonra estetik operasyon geçiremezsiniz, özellikle de ben..." dedi.

TAKİPÇİLERİNİ CESARETLENDİRDİ



İkinci doğumu sırasında çok kan kaybettiğini vurgulayan rapçi, bir gün takipçileriyle nasıl zor bir doğum yaptığını da konuşacağını da sözlerine ekledi. Doğum sonrası değişen fiziksel görüntüsünü de gözler önüne seren Cardi B., kendisi gibi bebek dünyaya getirdikten sonra forma girmeye çalışan takipçilerine de cesaret verdi.

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