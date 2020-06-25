Cardi B'nin Muhteşem Yüzyıl'daki hayal kırıklığı

Muhteşem Yüzyıl dizisi hayranı olduğu öğrenilen dünyaca ünlü Amerikalı rap şarkıcısı Cardi B, dizinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını, ancak yine de her gün beş bölüm izlediğini söyledi.

25.06.2020 - 14:31 | Son Güncelleme : 25.06.2020 - 14:43

Cardi B'nin Muhteşem Yüzyıl'daki hayal kırıklığı

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Amerikalı rap yıldızı Cardi B Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı

Amerikalı rap yıldızı Cardi B Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı

Önceki gün Instagram hesabının hikayeler bölümünden attığı kızıyla ilgili videolardan Muhteşem Yüzyıl dizisini seyrettiği ortaya çıkan Amerikalı rap şarkıcısı Cardi B, hayranlarıyla Instagram’da soru-cevap yaptı. 

Özellikle Türk takipçilerinin sorularını yanıtlayan 27 yaşındaki rap'çi, her gün ortalama 5 bölüm Muhteşem Yüzyıl dizisi izlediğini ama dizinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Cardi B, Meryem Uzerli ve Vahide Gördüm’ün hayat verdiği Hürrem karakteri için şöyle konuştu: “Sorunum şu ki, neden Hürrem karakterini bu denli değiştirdiler. Birbirlerine benzemiyorlar bile. O kadar sert bir değişiklik yaptılar ki… En azından benzeyen birini bulabilirlerdi. Bu, bende hayal kırıklığı yaratsa da hergün beş bölüm izliyorum” dedi.

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