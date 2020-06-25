Cardi B'nin Muhteşem Yüzyıl'daki hayal kırıklığı

Önceki gün Instagram hesabının hikayeler bölümünden attığı kızıyla ilgili videolardan Muhteşem Yüzyıl dizisini seyrettiği ortaya çıkan Amerikalı rap şarkıcısı Cardi B, hayranlarıyla Instagram’da soru-cevap yaptı.

Özellikle Türk takipçilerinin sorularını yanıtlayan 27 yaşındaki rap'çi, her gün ortalama 5 bölüm Muhteşem Yüzyıl dizisi izlediğini ama dizinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Cardi B, Meryem Uzerli ve Vahide Gördüm’ün hayat verdiği Hürrem karakteri için şöyle konuştu: “Sorunum şu ki, neden Hürrem karakterini bu denli değiştirdiler. Birbirlerine benzemiyorlar bile. O kadar sert bir değişiklik yaptılar ki… En azından benzeyen birini bulabilirlerdi. Bu, bende hayal kırıklığı yaratsa da hergün beş bölüm izliyorum” dedi.