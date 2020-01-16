Carlos Ghosn'un kaçışı akıma dönüştü

Nissan'ın firari eski CEO'su Carlos Ghosn'un yolsuzluktan ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan, evine müzik grubu çağırmasından saatler sonra müzik kutusunun içinde kaçması ilk olarak 'filmleri aratmayan' sıfatına layık görüldü, ardından Hollywood'dan teklifler aldı. Ghos'un kaçışı son olarak sosyal medyada bir meydan okumaya dönüştü.



Özellikle Japonya'da sosyal medya kullunacıları, Carlos Ghosn meydan okuması adı altında; müzik aleti, teçhizat kutuları ya da karton kutuların içine girip paylaşım yapmaya başladı.

İlginç görüntülerin ortaya çıkması, denemelerin trend/moda olması üzerine bazı firmalar sosyal medya hesaplarından "Kazaya kurban gitmeyin" uyarısı yaptı.