Çarpıntı'nın Aslı'sı Lizge Cömert ile Melike'si Şevval Kaya'dan birlikte poz
28.11.2025 17:21
NTV - Haber Merkezi
Pazar akşamları Star TV'de yayınlanan Çarpıntı dizisinin genç yıldızları Lizge Cömert ile Şevval Kaya birlikte poz verdi.
Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Lizge Cömert ve Kerem Bürsin'in başrolleri paylaştığı Çarpıntı dizisi pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Kalp yetmezliği yaşayan ve yapay kalp cihazıyla hayatta kalan genç bir kız olan Aslı'nın hikayesini merkezine alan dizinin oyuncuları setten kareleri zaman zaman sosyal medyadan paylaşıyor.
Çarpıntı dizisinin senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice kaleme alıyor.
“İKİZİM”
Çarpıntı'da Melike karakterine hayat veren Şevval Kaya, rol arkadaşı Lizge Cömert ile objektif karşısına geçti. Kaya'nın “İkizim” notuyla paylaştığı karede; ünlü oyuncuların aynı kazağı giymeleri dikkatlerden kaçmadı.
Dizinin Aslı'sı Lizge Cömert de aynı kareyi kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü isimlerin fotoğrafı büyük ilgi gördü.
Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu Çarpıntı dizisinin kadrosunda; Şerif Sezer, İlker Aksum, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu, Reşit Berker Enhoş gibi başarılı isimler yer alıyor.