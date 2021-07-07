Carrie Johnson filleri kurtaracak

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın eşi Carrie Johnson'ın da çalıştığı Aspinall Foundation'ın Canterbury kentindeki hayvanat bahçesindeki filler için harekete geçti. 34 yaşındaki anne ve 3 yavrusu Kenya Yaban Hayatı Servisi ve Sheldrick Vakfı ile yürütülen bir projenin parçası olarak vahşi doğaya geri bırakılmadan önce altı ay boyunca gözlemlenecek.



7 BİN KİLOMETRELİK YOLCULUK



The Guardian'ın haberine göre yaklaşık 7 bin kilometrelik uçak seyahatinin detayları henüz belli değil. Ancak fillerin büyük bir uçakla kutu içinde Güney Afrikalı uzmanların yardımıyla taşınması planlanıyor. Hayvanların bilinci seyahat esnasında açık olacak.



Howletts Yabani Hayvan Parkı'nda doğan filler, seyahate çıkmadan önce kutularda vakit geçirecek. Böylece hayvanların ortama alışması ve stresin önüne geçilmesi planlanıyor. Bir veteriner ekibi de hayvanları sürekli izleyecek.

6 AY KAPALI ORTAMDA TUTULACAKLAR



Afrika savan fili olan hayvanlar Kenya'ya vardığında, iklime ve hastalıklara karşı verdikleri tepkilerin takip edilebilmesi için 6 ay boyunca kapalı bir ortamda tutulacak. Filler için Kenya'da iki bölge değerlendiriliyor ancak henüz nihai karar verilmedi.



Filleri yabanileştirme görevini Aspinall Foundation (Aspinal Derneği), Kenya Wildlife Service (Kenya Yaban Yayatı Servisi) ve Sheldrick Wildlife Trust (Sheldrick Yaban Hayatı Vakfı) üstleniyor.

"HEYECAN VERİCİ PROJE"



Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın eşi Carrie Johnson'ın da çalıştığı Aspinall Foundation'ın başkanı Damian Aspinall, projenin heyecan verici olduğunu söyledi.



AKIL SAĞLIĞI SORUNLARI YAŞIYORLAR



Hayvanları taşımanın bazı riskler barındırdığına dikkat çeken Aspinall, "Hayvanlar Kent'te (Birleşik Krallık'ta bir bölge) ne kadar mutlu olsa da buraya ait değil. Fillerin durumu esaret altında kötüleşiyor. Bu tür hayvanların yarısından fazlası obez. Filler ayak, cilt ve akıl sağlığı sorunları yaşıyor"dedi. Aspinall, projenin başarılı olması halinde başka filleri de yabanileştirmeyi hedeflediğini söyledi.

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