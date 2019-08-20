Catherine Zeta Jones ve Michael Douglas'ın ailesi dört kuşak bir arada

Catherine Zeta Jones ve Michael Douglas, geniş aileleriyle hafta sonu bir araya gelerek öğle yemeği yedi. Buluşmada 20 aylık ve 102 yaşındaki aile üyeleri bir aradaydı.



Dört kuşağı bir araya getiren Beverly Hills’teki öğle yemeği buluşmasında, Michael Douglas’ın efsanesi Hollywood oyuncusu olan babası Kirk Douglas (102) da yer aldı.



Michael Douglas’ın 24 yaşındaki yeğeni Kelsey Douglas, aile buluşmasından fotoğrafları Instagram hesabında paylaştı.

Kirk Douglas ile Kelsey Douglas

Douglas’ların aile yemeğinde Catherine Zeta Jones (49) ile Michael Douglas’a (74) çocukları Dylan (19) ve Carys (16) de eşlik etti.

Yemeğin en genç katılımcısı, Michael Douglas’ın önceki evliliğinden olan kızı Cameron Douglas’ın (40) 20 aylık kızı Luca idi.