Cazın ritmi Boğaz'ın büyüsüyle buluşuyor
01.10.2026 14:02
Volkswagen ile BİZ’de Jazz, İstanbul’un ışıklarına ve Boğaz manzarasına cazın sevilen yorumlarını ekliyor.
İstanbul’un çok kültürlü mutfak mirasından ilham alan BİZ İstanbul, şehre uzanan manzarası ve kendine özgü atmosferiyle caz akşamlarına ev sahipliği yapıyor. Volkswagen iş birliğiyle gerçekleşen BİZ’de Jazz serisi, canlı performansları BİZ İstanbul’un gastronomi deneyimiyle buluşturarak cuma ve cumartesi akşamlarına farklı bir ritim kazandırıyor.
Cuma akşamları Eylül Ergül Trio, özgün yorumları ve sahne enerjisiyle BİZ İstanbul’da dinleyicilerle buluşuyor. Cumartesi akşamları ise sahneyi Güvenç Dağüstün & Burçin Büke devralıyor. Dağüstün’ün güçlü vokali ve Büke’nin piyanosunun buluştuğu performans, Boğaz’ın gece manzarasının eşlik ettiği özel bir müzik deneyimine dönüşüyor.
İstanbul Akşamlarına Caz Dokunuşu
BİZ’de Jazz, yalnızca sahnedeki performanslarla değil, gecenin bütününe yayılan deneyimiyle BİZ İstanbul’un hafta sonu programının bir parçası oluyor. İstanbul’un çok kültürlü mutfak mirasından ilham alan menü, Boğaz manzarası ve canlı müzik aynı akşamda bir araya gelirken; misafirler şehrin merkezinde, İstanbul’un ritmini yansıtan bir atmosferde ağırlanıyor.
Volkswagen ile BİZ’de Jazz, cuma ve cumartesi akşamları cazı, gastronomiyi ve Boğaz manzarasını BİZ İstanbul’da bir araya getiriyor.
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