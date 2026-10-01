Cazın ritmi Boğaz'ın büyüsüyle buluşuyor

İstanbul Akşamlarına Caz Dokunuşu

BİZ’de Jazz, yalnızca sahnedeki performanslarla değil, gecenin bütününe yayılan deneyimiyle BİZ İstanbul’un hafta sonu programının bir parçası oluyor. İstanbul’un çok kültürlü mutfak mirasından ilham alan menü, Boğaz manzarası ve canlı müzik aynı akşamda bir araya gelirken; misafirler şehrin merkezinde, İstanbul’un ritmini yansıtan bir atmosferde ağırlanıyor.

Volkswagen ile BİZ’de Jazz, cuma ve cumartesi akşamları cazı, gastronomiyi ve Boğaz manzarasını BİZ İstanbul’da bir araya getiriyor.

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