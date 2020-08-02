Cedi Osman: LeBron James'in saygısını antreman kazası sonrası kazandım (O Anın Hikayesi)

"KARATE MACERAM 1 GÜN SÜRDÜ"

Hiperaktif bir çocuk olduğunu söyleyen Cedi Osman o günleri şöyle anlattı: Çok hareketli bir çocuktum. Ailem de basketbolcu olduğu için beni spor yapmam konusunda teşvik etti. Denediğim ilk spor basketbol değil karateydi. Ama karatede çok fazla hareket edemediğim için macera sadece 1 gün sürdü.



"SEN DE BENİM GİBİ SERT MÜCADELE EDİYORSUN"

NBA liginde dünyanın en ünlü basketbolcularından LeBron James ile Cleveland Cavaliers’te birlikte oynayan Cedi Osman, ünlü basketbolcuya yaşadıkları bir anısını paylaştı: O da ben de yüksek enerjiyle oynuyoruz. Ondan çok şey öğrendim ve zamanla çok yakın dost olduk. İkinci antrenmanda kendi aramızda maç yapıyorduk. LeBron'a karşı oynuyordum. O kadar hızlı geldi ki üstüme benim ayağıma bastı ve kendi ayağını burktu. Sakatlandı. Ama galiba ilk orada onun saygısını kazandım. Onu hastanede ziyaret ettiğimde, 'Hiç önemli değil, sen de benim gibi sert mücadele ediyorsun, böyle devam et' dedi.

BABA OLMA HAYALİ VAR MI?



Caner Osman 2018'de Cedi Osman Academy'yi kuran ve çocuklarla bol bol vakit geçiren Cedi Osman, 'Baba olma hayali' üzerine samimi açıklamalarda bulundu: Baba olma hayalim şimdilik yok. Çocuklarla aram çok iyi ama henüz baba olmak için erken. Abimin kızı Defne ile çokça zaman geçiriyorum. 2,5 yaşında, onunla olmayı çok seviyorum.



"KİMSE BENİM KADAR ÜZGÜN DEĞİLDİ"



2019 FIBA Dünya Kupası'nda ABD, 12 Dev Adamı 93 - 92 mağlup etmişti. Cedi Osman, 2019'da ABD ile oynadıkları maçta 2 serbest atışı kaçırdığı anı anlattı: O maç, hep aklımda. Çok üzülmüştüm. Tepkiler biraz fazla oldu. İnsanlar tepki gösteriyor, ama inanın o insanlardan hiçbiri benim kadar üzgün değildi. İyi oynamadığım bir maçtı. Son iki serbest atış bendeydi. Soksaydım, maçı kazanacaktık. Bu fırsatı elimizden kaçırdık. İnanıyorum ki bu fırsatı tekrar yakalayacağız.

O ANIN HİKAYESİ-CEDİ OSMAN