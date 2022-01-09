Çelik: Keşke hiç ayrılmasaydık

Şarkılarıyla 90'lı yıllarda Türk pop müziğine damgasını vuran Çelik, tanınmasını sağşayan İzel-Çelik-Ercan grubu hakkında konuştu. Habertürk'ten Aytekin Teker'e konuşan 55 yaşındaki müzisyen, nedn dağıldıkları sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ercan’a da bu soruyu sormuşlardı o da, 'Grubun dağılması çocukça. Çevrenin yanlış yönlendirmesi kaynaklıydı, hala mantıklı sebep bulamıyoruz' demişti. Ben de bu yorum altına imzamı atarım. Çok genç ve tecrübesizdik. O zamanlar ülkede menajerlik yoktu. Keşke hiç ayrılmasaydık, hayatımdaki en değerli dostlarımdır. Biz çok erken yaşta şöhret olduk. Başlangıçtaki dönemimiz için söylüyorum; Şöhretin altında ezildik. Ama iyi tarafından bakarsak; Ercan’ı Ercan, beni Çelik, İzel’i de İzel yaptı."

Son dönemde beğendiği müzisyenleri Pamela, Cem Adrian, Oğuzhan Uğur ve Flört olarak sıralayan Çelik, "Sanat dünyası renkli bir dünyadır. İhtirası, kibri, rekabeti ve harisliği bile naiftir. Ancak çok da vahşidir. Çok büyük fedakarlıkların yapıldığı, antidepresanların, alkolizmin ve ruhsal bozuklukların havada uçuştuğu bir dünyadır ama bizim dünyamızdır. İsimler, lakaplar, taltifler, iltifatlar, toplum tarafından sanat dünyası tarafından verilebilir ama önemli olan bunları taşıyabilecek gücü bulabilmektir. Bunun sonuçları zaman içerisinde, cenazelerde ve eserlerinizin sonraki nesillerde nasıl tınladığı, ne kadar anıldığı ile de taçlanır" dedi.