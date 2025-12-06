Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi, "Benden duyun istedim"

“BİZDE ÇİZİK BİLE YOK”

Ardından sağlık durumunun çok iyi olduğunu ifade eden Nalçakan, karşıdaki aracı kullanan kişinin ve asistanlığını da yapan erkek kardeşinin de iyi olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu, “Bizde çizik bile yok ama araçlar biraz sıkıntılı bir durumda. Yanlış bir haber canınızı sıkmasın diye benden duyun istedim. Her şey yolunda” ifadelerini kullandı.

6 SAAT SÜREN BİR OPERASYON GEÇİRDİ

Öte yandan Celil Nalçakan, aylar önce de 6 saat süren bir operasyon geçirdi. Ağzındaki bir sıkıntı nedeniyle ameliyat olan ünlü isim, sağlık durumuyla ilgili “Şükür iyiyim. Bir ay boyunca bebek maması yiyince zayıflıyor insan” şeklinde açıklama yaptı.