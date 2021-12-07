Celil Nalçakan yardımcı için sosyal medyadan iş ilanı verdi

Celil Nalçakan, aradığı yardımcıyı bulabilmek için sosyal medyadan ilan verdi. Nalçakan'ın haftada 6 gün, günde 12 saat gibi çalışma kriterleri ise şaşırttı.

Haberler 07.12.2021 - 12:23

Celil Nalçakan yardımcı için sosyal medyadan iş ilanı verdi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Celil Nalçakan: Zülfikar hazine sandığı gibiydi

Celil Nalçakan: Zülfikar hazine sandığı gibiydi

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, kendine yardımcı bulabilmek için sosyal medyada harekete geçti. 43 yaşındaki Nalçakan, iş ilanını sosyal medya hesabında paylaştı ve kriterlerini sıraladı.

Nalçakan'ın iş ilanı şöyle: 

"Haftada 6 gün, günde 12 saat çalışacak. Sigara ve içki içmeyen, Beşiktaş'ta oturan, Beşiktaşlı ve ehliyetli 35 yaş üstü yardımcı arıyorum. Aylık ücret 5500 TL'dir."

Son olarak Kardeşlerim dizisinde rol alan Nalçakan'ın yardımcı için uzun çalışma süresi kriteri ve bunun için teklif ettiği ücret dikkat çekti.

SANA SÖZ 6. BÖLÜM FRAGMANI

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...