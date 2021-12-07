Celil Nalçakan yardımcı için sosyal medyadan iş ilanı verdi

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, kendine yardımcı bulabilmek için sosyal medyada harekete geçti. 43 yaşındaki Nalçakan, iş ilanını sosyal medya hesabında paylaştı ve kriterlerini sıraladı.

Nalçakan'ın iş ilanı şöyle:

"Haftada 6 gün, günde 12 saat çalışacak. Sigara ve içki içmeyen, Beşiktaş'ta oturan, Beşiktaşlı ve ehliyetli 35 yaş üstü yardımcı arıyorum. Aylık ücret 5500 TL'dir."

Son olarak Kardeşlerim dizisinde rol alan Nalçakan'ın yardımcı için uzun çalışma süresi kriteri ve bunun için teklif ettiği ücret dikkat çekti.

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