Çellist Luka Sulic, İstanbul'a geliyor

Teknik ustalığı ve sahnedeki yüksek enerjisiyle geniş dinleyici kitlesine hitap eden çellist Luka Sulic, Türkiye'ye geliyor. Ünlü sanatçı , 27 Kasım'da İstanbul 'da konser verecek.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde dinleyiciyle buluşacak olan Luka Sulic; konserde, özel repertuvardan oluşan seçkiyi müzikseverler için yorumlayacak.

Wigmore Hall, Concertgebouw Amsterdam ve Viyana Musikverein gibi prestijli salonlarda konser veren sanatçı, besteci ve aranjör kimliğiyle de öne çıkıyor.

Öte yandan 38 yaşındaki Sulic, 2019'da yayımlanan "Vivaldi Four Seasons" albümüyle ABD Klasik Albümler listesinde 1 numaraya yükselmişti.