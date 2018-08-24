Ünlü şarkıcı Cem Adrian, sosyal medya hesabında bir bebekle paylaştığı fotoğrafının altına “Taşıyıcı anne arıyorum” notunu yazdı.



Adrian’ın Instagram'da paylaştığı fotoğrafın altına takipçilerinden “Umarım bulabilirsin”, “Evlat edinebilirsiniz” ve “Çok tatlısınız” gibi yorumların yanı sıra bu talebini ‘iğrenç’ bulduğunu belirten eleştiriler de yapıldı.



Kötü yorumlara isyan eden Adrian, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:



“Bu kadar masum ve şefkat dolu bir fotoğrafın altına ‘Sadece çocuk aşkımdan ve tamamen biraz tebessüm yaratmak adına’ yazdığım bir cümle ile yaptığım paylaşımı bu denli nefret dolu, cehalet dolu, saçma sapan yorumlarla kirleten insanlardan dolayı ülkemiz adına üzülüyorum. Bu kadar boş zamanınızı, bu kadar enerjinizi kendi hayatlarınız adına harcasanız belki de mutlu olacaksınız. Tüm bu nefrete, kine, cehalete yer kalmayacak. Bu pozitif bir dilek... İstek... Talep...” dedi.