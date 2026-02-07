Cem Adrian'dan Gazze için şarkı. "Dünyadaki hiçbir acıya kulak tıkamıyoruz"
07.02.2026 14:54
Son Güncelleme: 07.02.2026 15:22
Şarkıcı Cem Adrian, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına zaman zaman sosyal medya hesabından da tepki gösteriyor.
Son yılların popüler isimlerinden biri olan şarkıcı Cem Adrian, Gazze'de yaşanan insanlık dramı için "Bir Kuş Uçar" adlı şarkı besteledi.
Şarkıcı Cem Adrian, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına kayıtsız kalamadı. Ünlü isim, Gazze'de yaşanan insanlık dramı için "Bir Kuş Uçar" adlı şarkı besteledi. Gazze'deki acıları sözlere döken Adrian'ın şarkısı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
CEM ADRİAN'IN BİR KUŞ UÇAR ŞARKISININ SÖZLERİ
Bir kuş uçar da geri dönmez
Sözü biter de sesi dinmez...
Nasıl yangın bu külü sönmez
Canı bırakıp gitme..
Ah bu çağ...
Vah bu çağ...
Beni yok saydı koca dünya…
Ah bu çağa...
Vah bu çağa...
Beni kaybetti zalim dünya
Cem Adrian'ın yeni şarkısı, dinleyicilerden büyük ilgi gördü.
“HİÇBİR ACI YARIŞTIRILAMAZ”
Öte yandan ünlü şarkıcı, İran'da yaşananlar için de derin bir üzüntü içinde olduğunu “Bir acıya ses vermemiz, diğer acılara kayıtsız olduğumuz anlamına gelmez… Ancak ne yapabileceğimi bilememenin yarattığı çaresiz bir sessizlikteyim. Kalbimiz elbette İran halkının da yanında. Olan biteni endişeyle ve maalesef çaresizce izliyoruz” sözleriyle ifade etti.
Cem Adrian, sözlerine “Dünyadaki hiçbir acıya kulaklarımızı tıkamıyoruz; böyle düşünülmesi dahi insanın canını acıtıyor. Yazdıklarınızı okuyor, acılarınızı anlıyorum. Hiçbir acı yarıştırılamaz; her biri kendi ağırlığıyla üzerimizde. Bunu bilmenizi ve buna emin olmanızı isterim. Dualarımız sizinle” diye devam etti.