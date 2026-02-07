Cem Adrian'dan Gazze için şarkı. "Dünyadaki hiçbir acıya kulak tıkamıyoruz"

“HİÇBİR ACI YARIŞTIRILAMAZ”

Öte yandan ünlü şarkıcı, İran'da yaşananlar için de derin bir üzüntü içinde olduğunu “Bir acıya ses vermemiz, diğer acılara kayıtsız olduğumuz anlamına gelmez… Ancak ne yapabileceğimi bilememenin yarattığı çaresiz bir sessizlikteyim. Kalbimiz elbette İran halkının da yanında. Olan biteni endişeyle ve maalesef çaresizce izliyoruz” sözleriyle ifade etti.

Cem Adrian, sözlerine “Dünyadaki hiçbir acıya kulaklarımızı tıkamıyoruz; böyle düşünülmesi dahi insanın canını acıtıyor. Yazdıklarınızı okuyor, acılarınızı anlıyorum. Hiçbir acı yarıştırılamaz; her biri kendi ağırlığıyla üzerimizde. Bunu bilmenizi ve buna emin olmanızı isterim. Dualarımız sizinle” diye devam etti.