Cem Davran: Cem Yılmaz’dan özür dileyecekler

Cem Yılmaz'ın başrolünü oynadığı kendisinin de Kaptan karakterine can verdiği Karakomik Filmler hakkında konuşan Cem Davran, “Hayatta içinde bulunmaktan onur duyduğum, keyif duyduğum bir iş oldu. Tecrübeme güvenin, çıtayı kesinlikle yükseğe koyan bir iş oldu 17 Ocak'da KaraKomik’lerin 2.si gelecek” dedi.



"ÖZÜR DİLEYECEKLER"



Son zamanlarda Karakomik filmlerin gişesi hakkında konuşan Davran, “Bu işte yeteri kadar tecrübem var, birgün herkes her yepyeni başarıya kötü davranmak zorundaydık diyecek. Bir süre sonra herkes kült ve efsane işlerden biri olarak hatırlayacaktır. Zaten bu işi yapanların beklentisi gişe değildi, bu bir adım yani ve bu adımın peşinden çok insan gelecektir. Zaten bu iş yapılmadan önce bu işin çok özel bir iş olduğu konuşuldu, 10 milyonlar, 5 milyonlar izler şeklinde konuşulmadı. Sadece sinema değeri konuşuldu. Ben Cem'in cesaretini ve sanatsal üretimini kutluyorum, bir gün bir sürü insan özür dileyecektir. Ben ‘Kahpe Bizans’ filmini çektiğimde de bu nasıl film falan diye tepki gösterenler vardı. Şimdi beni her gören ‘Kahpe Bizans’ı öve öve bitiremiyor” diye konuştu.

KARAKOMİK FİLMLER FRAGMANI