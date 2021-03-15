Cem Karaca’nın eşi İlkim Karaca kimdir? (İlkim Karaca kaç yaşında ve nereli)

Cem Karaca'nın eşi olarak tanınan İlkim Karaca, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katıldıktan sonra merak edilmeye başlandı.

O Ses Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster gibi yarışmalara da katılıp adından söz ettiren İlkim Karaca'nın yaşamı araştırılıyor.

İLKİM KARACA KİMDİR?

Cem Karaca’nın eşi olarak tanınan İlkim Karaca, 1960 yılında doğdu.

Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda alan İlkim Karaca, daha sonra müzik öğretmeni oldu.

Mandolin, kanun ve bağlama çalabilen Karaca'nın kendi yazdığı şiirleri vardır ve bazılarını besteledi.

İstanbul Radyosu’nda Cem Vakfı kurucularından İzzettin Doğan Bey'in yakın arkadaşı da olan babası Hasan Hüseyin Erkan vasıtasıyla Cem Radyo’da da işe başladı.

Başından üç evlilik geçen İlkim Karaca, üçüncü ve son evliliğini Cem Karaca ile yaptı. O Ses Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster gibi yarışmalara katıldı.