Cem Uzan, eşi prens ile yan yana otursun diye yüklü bir bağış yapmış

2009’da, Türkiye’yi terk ederek gittiği Fransa’da siyasi sığınmacı olarak yaşayan Cem Uzan; yıllar sonra bir magazin haberiyle yeniden İngiliz basınına haber oldu.

Daily Mail gazetesi Prens Charles'ın para karşılığı dünyanın çeşitli ülkelerinden milyarderlerle çektirdiği fotoğrafları gündeme taşırken haberin öznesi "Türk milyoner" başlığı ile Cem Uzan oldu...

Haberde Cem Uzan'ın o dönemki eşi Alara Koçibey ile birlikte, Prens Charles ve eşi Camillia ile yemekte yanyana oturabilmek sonra da birlikte fotoğraf çektirebilmek için kraliyet vakıflarına 200 bin sterlin (bugünkü kurla yaklaşık 1,1 milyon lira) bağış yaptığı iddia edildi.

Daily Mail'in haberinde, 2000 yılının Haziran ayındaki yemeğe katılan Cem Uzan'ın 200 bin sterlin ödediği bu davet ve sonrasındaki fotoğraftan memnun kaldığı da belirtildi.



'SATILIK PRENS' BAŞLIĞI ATTILAR

Charles'ın milyonerlerden fotoğraf çekimi için bağış alması 'Satılık Prens' başlığı ile verildi...

'Satılık prens' başlığıyla verilen haberde, Uzan'ın yaptığı bağışla, eşinin yemekte Prens Charles'ın yanındaki koltuğa oturmasını güvence altına aldığına dikkat çekildi.

İYİ PLANLANMIŞ BİR PR ÇALIŞMASI

Uzan'ın hareketini 'iyi planlanmış uzun süreli bir kampanya' olarak değerlendiren gazete, Uzan'ın ödeme ve fotoğraf için PR danışmanlık şirketi Bell Pottinger ile çalıştığı belirtildi.

İşte o fotoğraf: Prens Charles ile Alara-Cem Uzan çifti (Londra, 2000)

EGE'DE GİZLİ MAVİ TUR Prens Charles’ın Prenses Diana ile evliyken yaptığı Türkiye kaçamağı