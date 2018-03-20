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Cem Yılmaz 16 bin liralık bisikletiyle yollarda

Yaşam

Garajında milyonluk otomobilleri bulunan Cem Yılmaz, yaklaşık değeri 16 bin TL olan bisikletiyle objekftiflere yansıdı.

BÖYLE OY KULLANDI

Etiler’de pedal çeviren Cem Yılmaz, spor salonunun yolunu tuttu. 2.5 saat salonda çalışan 44 yaşındaki Yılmaz, çıkışta muhabirleri fark edince bisikletinin pedalına yüklenerek evinin yolunu tuttu. Yılmaz’ın hem off-road hem de şehirde kullanılan kalın tekerlekli bisikleti 45 km hıza kadar ulaşabiliyor. 

Yılmaz daha önce de yaklaşık 6 bin TL'ye elektrikli scooter almıştı. Yılmaz daha sonra yakın arkadaşı Ozan Güven ile birlikte görüntülenmişti.

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