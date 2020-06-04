Cem Yılmaz: Ev gözetlemekten mahkemeye veriyorum

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, Bodrum'daki evlerinin bahçesinde havuz keyfi yaparken görüntülendi. Ünlü komedyen fotoğraflarını çekenleri ev gözetlemekten mahkemeye vereceğini açıkladı.

04.06.2020 - 08:11

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Karantina sürecinin son günlerinde önce Çanakkale’ye sonra Bodrum'a giden Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya tatile devam ediyor. Ünlü çift önceki gün Bodrum'daki evlerinin bahçesinde havuz keyfi yaparken izinsizce görüntülendi. Hatta Serenay Sarıkaya'nın kilo aldığı haberleri gündem oldu.

Yılmaz, Twitter hesabından sevgilisi Serenay Sarıkaya ile yaptığı tatil sırasında, bahçelerinin içini gözetleyen ve izinsiz görüntü alan kişilere dava açacağını duyurdu.

Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Bu hesabın sahibi, ev gözetlemekten sizi mahkemeye veriyorum…Özel bir çabayla evlerden görüntü almaya çalışan bu gayretinizin bundan sonra elbet bir ödülü olmalı. Teşekkürler.”

İlgili Twitter hesabının Yılmaz’ın evinin içinden ve bahçesinden görüntüler çekerek yayınladığı belirtilirken birçok sosyal medya kullanıcısı da Yılmaz’a hak verdi.

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