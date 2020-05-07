Cem Yılmaz: Evlensem haberim olur

Dünyada 3 milyon 800 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüs nedeniyle karantinada olan Cem Yılmaz, bir süredir birlikte olduğu Serenay Sarıkaya ile evleneceği yönündeki iddialara Twitter'dan cevap verdi.

"EVLENSEM HABERİM OLUR"

47 yaşındaki komedyen "Haberim olursa evlenmem, evlensem haberim olur" tweet'iyle iddialara son noktayı koydu.

Haberim olursa evlenmem,evlensem haberim olur. — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) May 6, 2020

"EVDE ZAMAN GEÇİRMEYİ SEVEN İNSANIM"

Geçtiğimiz günlerde Zafer Algöz ve Can Yılmaz'ın Burda Olan Burda Kalır programına konuk olan Cem Yılmaz, karantina sürecini "40 gündür evden dışarı çıkmadıM. Biz kurallara uyan insanlarız. 'Dışarı çıkma' diyorlar biz de buna uyuyoruz. Ben evde zaman geçirmeyi seven insanım. Bugüne kadar bunaldım, sıkıldım demedim" diye anlatmıştı.